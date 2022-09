One Piece Film: Red, quando esce al cinema in Italia: data d’uscita e trailer

Quando esce al cinema in Italia One Piece Film: Red? Ecco il trailer del nuovo lungometraggio basato sul manga più venduto al mondo.

One Piece Film: Red, quando esce al cinema anche in Italia? L’ultimo film basato sul celebre manga di Eiichiro Oda, già uscito in Giappone la scorsa estate, si prepara a sbarcare nelle sale cinematografiche italiane.

Quando esce al cinema One Piece Film: Red, la data d’uscita in Italia e trailer

Buone notizie per gli appassionati di One Piece nostrani: Anime Factory ha annunciato la data d’uscita nei cinema italiani di One Piece Film: Red.

Il nuovo lungometraggio ispirato alla grande opera fumettistica di Eiichiro Oda farà il suo esordio nelle sale cinematografiche del bel paese il primo dicembre 2022, dopo una serie di anteprime in lingua originale previste per il 7 e l’8 novembre. Anime Factory ha pubblicato sul suo canale Youtube anche il primo trailer italiano della pellicola.

One Piece Film: Red segna il ritorno al cinema dell’amato manga piratesco in occasione del suo 25esimo anniversario. Il lungometraggio si è rivelato un evento epocale in Giappone e anche sul mercato internazionale. Pur uscendo in piena estate in terra nipponica, il film ha infranto ogni record di incassi. Con ricavi per 96 milioni di euro, One Piece Film: Red è la pellicola più redditizia del franchise. Ha ottenuto ottimi risultati anche in Francia, con quasi un milione di spettatori in poco più di un mese di programmazione.

Trama film e sinossi: la storia sarà canonica?

Uno dei maggiori fattori di curiosità attorno al film è la trama, che andrà a toccare uno dei personaggi più misteriosi e attesi della storia. Si tratta di Shanks il Rosso, ispirazione del protagonista, Rufy e uno dei Quattro Imperatori. Shanks è usato con il contagocce nella storia originale, e la sua presenza nel film, unita alle voci che parte della storia possa essere canonica, ha creato enorme curiosità attorno a Red.

La storia ruoterà attorno alla figlia di Shanks, la celebre cantante Uta, protagonista recentemente di una serie di episodi introduttivi nell’anime.

Questa la sinossi ufficiale di Anime Factory: “Uta, la cantante più amata del mondo, la cui voce è stata definita “ultraterrena”, è famosa anche perché nasconde la sua vera identità ed un altro segreto: Uta è la figlia di Shanks! Per la prima volta in assoluto, lei ha deciso di svelare il suo volto al mondo durante un concerto dal vivo! L’arena del concerto, che si tiene sull’isola di Elegia, si riempie di tutti i suoi fan, compresi famigerati pirati, esponenti della Marina e i Pirati di Cappello di Paglia guidati da Luffy, tutti decisi a godersi questa performance canora attesissima.

Il concerto inizia ed il pubblico scopre che l’eccezionale potere della voce di Uta nasconde un pericolo che potrebbe cambiare il mondo. Toccherà quindi a Luffy e a Shanks mettersi in azione. Tra tanti colpi di scena, la battaglia per la libertà sta per avere inizio…”.