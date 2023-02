Oliver Skardy, chi è oggi il cantante reggae ex leader dei Pitura Freska

Chi è oggi Oliver Skardy, cantante reggae ex leader dei Pitura Freska. Al Festival di Sanremo nel 1997 con Papa nero, si è poi lanciato in una carriera da solista. Scopriamo qualche informazione in più sulla sua carriera e vita privata.

Nato a Venezia il 14 giugno 1959, Oliver Skardy, all’anagrafe Gaetano Scardicchio, è un noto cantante reggae di 63 anni, ex leader della famosa band Pitura Freska. Comincia a farsi conoscere nella scena musicale veneziana suonando nelle cantine di Marghera, sua città natale. È in questo modo che conosce Francesco “Ciuke” Casucci, futuro bassista dei Pitura Freska scomparso nel 2008 all’età di 57 anni. Con Skardy alla voce, Marco Forieri al sassofono e Francesco Duse alla chitarra, il gruppo diventa ben presto famoso a livello locale, per poi trovare il successo in tutta Italia. Dal 1987 al 2002 i Pitura Freska pubblicano ben 10 album, conquistando due dischi di platino e due dischi d’oro. Tra i loro brani più apprezzati ricordiamo Pin Floi, Marghera, Bienal, Crudele e Suca baruca. La band raggiunge il suo apice con la partecipazione al Festival di Sanremo 1997, con il brano poi divenuto cult Papa Nero.

La carriera da solista e il lavoro da bidello: cosa fa oggi?

Dopo lo scioglimento del gruppo nel 2002, Oliver Skardy ha intrapreso una carriera da artista solista che lo porta a pubblicare cinque album in studio, due dei quali in collaborazione con il gruppo ska Fahreneit 451. Tra i suoi brani più conosciuti ricordiamo President Buena, Destra Sinistra e Bideo, tratto dall’album Grande Bidello. Quest’ultimo è ispirato alla professione parallela di Skardy, che infatti lavora come collaboratore scolastico. Ha lavorato prima nell’Istituto Tecnico industriale statale Andrea Pacinotti di Mestre, e in seguito al Liceo Artistico Michelangelo Guggenheim di Carmini.

Vita privata: moglie, figli, social

Si sa molto poco circa la vita privata e sentimentale di Oliver Skardy. Secondo le informazioni disponibili sul web, il cantante è sposato con una donna di nome Penha. Non è noto al momento se abbia mai avuto figli. Dal 2011 ha un canale Youtube in cui pubblica i video dei suoi brani e aggiornamenti sulla sua carriera artistica. Ha inoltre anche una pagina Instagram ufficiale, con un seguito di oltre 2mila persone.