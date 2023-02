Una nuova acquisizione del gruppo Ferrero. Il colosso piemontese ha quindi comprato Fresystem.

Ferrero compra la Fresystem, azienda specializzata in prodotti per la colazione

Il Gruppo Ferrero compra Fresystem, azienda italiana specializzata in prodotti per la colazione. Lo stabilimento principale era a Caivano, in provincia di Napoli, e ha un fatturato di sessanta milioni, prodotti a marchio Cupiello. Prima di questa acquisizione, Ferrero aveva acquistato Wells Enterprises, l’azienda americana di gelati che distribuisce i suoi prodotti i tutti gli stati Usa ma anche Blue Benny, Blue Ribbon Classics, Bomb Pop e Halo Top.

Fresystem: la storia

Fondata nel 1983, la Fresystem era stata acquisita dalla famiglia Simioli nel 1991. Adesso, dopo diversi anni, arriva l’accordo con la multinazionale di Alba. Il polo di Caivano diventa così il secondo polo produttivo di Ferrero in Campania.

“L’acquisizione rientra nell’ambito del percorso di crescita strategico di Ferrero nel mercato allargato del fuoripasto dolce e si colloca in un segmento ad alto potenziale”, fa sapere La Repubblica dopo aver parlato con Ferrero. L’operazione consolida la posizione del gruppo della Nutella in Italia, che rimane un polo strategico per il gruppo sia in termini produttivi, che di mercato.