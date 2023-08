Come sta Nunzia De Girolamo, la conduttrice svenuta durante Estate in diretta

Come sta Nunzia De Girolamo? La conduttrice di Estate in diretta è svenuta poco prima della messa in onda della puntata del 16 agosto.

La conduttrice Nunzia De Girolamo ha causato qualche momento di preoccupazione per pubblico e addetti ai lavori durante le riprese di Estate in diretta, versione vacanziera de La vita in diretta da lei presentata insieme a Gianluca Semprini. Il 16 agosto l’ex Ministra dell’Agricoltura è infatti svenuta poco prima della messa in onda, rischiando quasi di saltare il giornaliero appuntamento con il suo pubblico. Non sono stati svelati altri dettagli sul malore, per cui non è noto al momento quali fossero le sue cause. Lo svenimento non è stato ripreso dalle telecamere, ma gli stessi conduttori han spiegato la situazione agli spettatori nel corso della puntata.

Puntata in poltroncina per l’ex Ministra: “Non sono stata bene, ma ora sono qui”

I due hanno infatti presentato il programma in una posa inedita, seduti su due poltroncine. De Girolamo ha aperto la trasmissione dichiarando: “Oggi come vedete siamo qui accomodati e dopo forse diremo perché”. Da parte sua Semprini ha provato ad ironizzare sulla situazione, dando la colpa ai ritmi di lavoro frenetici: “Come si sta bene su queste poltroncine. Eravamo stanchi dopo Ferragosto. Noi abbiamo lavorato anche a Ferragosto”.

A quel punto la conduttrice ha preferito rivelare subito cosa fosse successo: “Perché non dichiararlo subito il motivo per cui siamo seduti su queste poltroncine? Tu sei proprio gentile. In realtà io non sono stata bene, sono svenuta. Quindi lui ha ben pensato di mettere le poltroncine così stiamo comode. Devo dire che sei stato molto gentile. Mamma sto bene adesso. I nostri autori ci hanno portato una bevanda, una bella medicina. Però come vedete adesso sono qui e sto benissimo“.