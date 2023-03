Barbara Lombardo, chi è la moglie di Salvatore Schillaci a Pechino Express

Pechino Express 2023 sta per cominciare e tra i concorrenti vi sarà anche la coppia de “I Siculi” composta da Salvatore Schillaci e Barbara Lombardo. Vediamo meglio chi è Barbara Lombardo.

Quest’anno il reality partirà dalla metropoli di Mumbai, prima tappa di una rotta che porterà i concorrenti alla scoperta dell’India, sfaccettato ed enorme Paese del sud est asiatico,

Chi è Barbara Lombardo

Barbara Lombardo è una nuova concorrente di Pechino Express. Originaria di Palermo e con un passato da modella e una partecipazione alle regionali di Miss Italia, oggi è odontotecnica e si appresta a vivere una nuova esperienza in un reality show per mettersi nuovamente alla prova.

L’amore con Salvatore Schillaci

Barbara è la moglie di Salvatore Schillaci, eroe delle Notti Magiche di Italia ’90, dove ha conquistato il prestigioso titolo di capocannoniere del Mondiale. Oggi lui ha oggi 58 anni e si gode la vita familiare praticando sport con gli amici, ma ha deciso di mettersi in gioco in tv partecipando a Pechino Express 2023. Con Totò non è stato amore a prima vista, ci sono voluti ben 10 anni di conoscenza prima che si fidasse di lui, e oggi sono sposati da 10 anni. Vivono in una casa in campagna a Palermo e gestiscono il loro centro sportivo.

Figli di Barbara Lombardo

Barbara ha un figlio di nome Alberto, più i tre figli di Schillaci dal precedente matrimonio

Curiosità

Da piccola la chiamavano “selvaggia” per la sua attitudine all’avventura, ma finora ha sempre fatto solo viaggi organizzati.