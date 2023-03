Nuova Zelanda, un forte terremoto colpisce il paese: magnitudo 7.1

La terra trema ancora e lo fa sempre di più. Dall’Italia all’Europa, senza tralasciare le forti scosse in giro per il mondo. Nelle ultime ore si è registrato un forte terremoto in Nuova Zelanda, con magnitudo 7.1.

Accaduto in pieno giorno, ha allarmato non poche persone, vista l’intensità del sisma. Attualmente non si presentano danni.

Nuova Zelanda, altro terremoto e altri allarmi

La Nuova Zelanda non sembra trovare pace nell’ultimo periodo e, in generale, dall’inizio di quest’anno. Dopo l’uragano Gabrielle – che ha creato non pochi problemi e grattacapi al paese – è tempo di fare i conti la “terra che si muove”. Infatti, intorno alle 13:56, ora locale, (che corrispondono all’1:56, orario notturno italiano) si è avvertita una forte scossa di terremoto, come segnalato dall’Us Geological Survey (comunemente diffuso con l’acronimo USGS). L’epicentro è stato riscontrato nell’arcipelago delle Isole Kermadec, con un magnitudo pari a 7.1 e una profondità di circa 10 Km.

Un forte sisma che ha allarmato il paese, già in difficoltà. Infatti era stato segnalato addirittura un allarme tsunami, per fortuna rientrato quasi subito. La Nuova Zelanda sta facendo ancora i conti con gli ingenti danni causati dalle ultime catastrofi naturali e non è detto che questo terremoto non abbia causato ulteriori problemi, sebbene per adesso non si parla di danneggiamenti o feriti. La scossa è stata comunque molto forte e avvertita da diverse persone. Si suppone che possano essercene altre successivamente, seppur di minor entità.

Il territorio neozelandese ha così bisogno di uscire da questo periodo di buio ma lo spiraglio di luce in fondo al tunnel non sembra ancora visibile. Tra danni alle infrastrutture e a diverse città, bisogna anche aggiungere il dolore per le diverse vittime – ben undici morti segnalati per via dell’uragano – e i tanti sfollati che lottano per la sopravvivenza.

