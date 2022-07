In occasione del Pride Month, Luca Calvani ha fatto coming out sui social: chi è il suo compagno Alessandro Franchini?

Luca Calvani fa coming out sui social: chi è il suo compagno? In occasione del Pride Month, il conduttore tv, vincitore della quarta edizione dell’Isola dei famosi, ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto insieme al suo fidanzato.

Il Pride Month 2022 è giunto alla sua chiusura, portando con se non solo il Milano Pride ma anche il coming out ufficiale di un importante personaggio televisivo.

Si tratta dell’attore e conduttore tv Luca Calvani, che ha deciso di aprirsi sui social pubblicando una serie di foto insieme al suo compagno sul suo profilo Instagram. “Il tempo si ferma e vedo solo la luce, Noi.” recita la didascalia sotto gli scatti, che ritrae la coppia su due sdraio in un meraviglioso paesaggio del loro agriturismo in Toscana.

Chi è Alessandro Franchini, compagno di Luca Calvani

Ma chi è il compagno di vita di Luca Calvani? Si tratta di Alessandro Franchini, imprenditore nativo di Viareggio. Ex promessa del calcio, Franchini è un grande appassionato di viaggi. Calvani e Franchini hanno rivelato di stare insieme da ben sei anni. Nel 2015 ha aperto una palestra nella sua città natale, The Funcional Department, dove si è messo all’opera come personal trainer. Oggi, come detto, Franchini ha un grande agriturismo in Toscana, il casale Le Gusciane, che gestisce insieme al compagno.

“Cucinare per gli ospiti è diventato per noi un momento di complicità.” -spiega Alessandro- “L’inventarsi un menù, il prepararlo insieme, il condividerlo con gli altri. Abbiamo iniziato con le pizze. Luca da sempre ama cucinare, invitare amici a casa, ma anche andare direttamente da loro e cucinare, insieme a loro”.