Matteo Garrone, chi è il regista di Gomorra: vita privata, moglie, figli

Chi è Matteo Garrone, vita privata e carriera del regista di Gomorra

Nato a Roma il 15 ottobre 1968, Matteo Garrone ha 54 anni ed è un celebre regista italiano, noto al pubblico soprattutto per la sua trasposizione cinematografica di Gomorra, con il quale ha vinto numerosissimi riconoscimenti. Figlio del critico teatrale Nico Garrone e della fotografa Donatella Rimoldi, cresce circondato dall’arte e sviluppa fin da giovane una passione per il cinema. Dopo il diploma comincia subito a lavorare come aiuto operatore, per poi dedicarsi alla pittura e ai cortometraggi. Nel 1996 ottiene il suo primo riconoscimento con il corto Silhouette, vincitore del Sacher d’Oro poi incluso nel suo primo lungometraggio, Terra di mezzo.

Nel 2002 attira l’attenzione della critica con L’imbalsamatore, film che gli vale il David di Donatello per la sceneggiatura. Il successo commerciale arriva però solo nel 2008 con Gomorra, film tratto dall’omonimo libro-inchiesta di Roberto Saviano. La pellicola vince il Gran Prix Speciale della Giuria al Festival di Cannes, sette David di Donatello, cinque European Film Awards e viene inoltre candidato ai Golden Globe come Miglior film straniero. Nel corso della sua carriera Garrone ha portato al cinema molti altri film di spicco come Reality, Il racconto dei racconti, Dogman e Pinocchio. Nel 2023 torna a sorprendere con Io Capitano, film che racconta il duro viaggio verso l’Europa di due ragazzi africani, che gli vale il Leone d’argento alla miglior regia alla Mostra del Cinema di Venezia.

Vita privata: moglie, figli

Le informazioni sulla vita privata di Matteo Garrone sono molto limitate. Il regista non è solito condividere molti dettagli sui suoi trascorsi sentimentali, né sui suoi familiari. In passato è stato sposato con Nunzia Di Stefano, regista di Nevia e Ora o mai. Il loro matrimonio si è concluso con un divorzio qualche anno fa, ma i due sono rimasti in buoni rapporti anche per il bene di Nicola, figlio piccolo della coppia. È possibile seguire Garrone e i suoi futuri progetti attraverso il suo profilo Instagram, che ad oggi conta quasi 12mila follower.