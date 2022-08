Brescia, bambino di 3 anni ferito da proiettile vagante: è grave

Brescia, bambino di 3 anni ferito da proiettile vagante: è in ospedale in condizioni gravissime. A sparare è un vicino di casa, una guardia giurata.

Brescia, bambino di 3 anni colpito da proiettile vagante: è ferito gravemente. Il colpo di pistola, esploso in strada da una guardia giurata, ha raggiunto il bimbo affacciato alla finestra di casa sua. La vittima è ora in ospedale in gravi condizioni.

Ieri sera, poco dopo le 23, un bimbo di 3 anni è stato vittima di un tragico incidente a Cortefranca, in provincia di Brescia.

Un proiettile vagante, esploso in strada da una guardia giurata, ha colpito il bambino, ferendolo gravemente. Al momento dello sparo, il piccolo era di fronte alla finestra di casa sua. Dopo l’intervento dei soccorsi, per il bambino è scattato subito il ricovero d’urgenzo: al momento si trova all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo in prognosi riservata.

Si indaga sulle dinamiche: la guardia giurata fermata dai carabinieri

Il bambino è una vittima accidentale di un gesto inconsulto ancora inspiegato. I carabinieri stanno ancora indagando sulle dinamiche dell’incidente.

Gli agenti hanno fermato la guardia giurata, un vicino di casa della famiglia del bambino, che è al momento in caserma a loro disposizione. L’uomo avrebbe esploso diversi colpi in aria mentre si trovava in mezzo alla strada, uno dei quali ha raggiunto il bimbo in casa sua. Le autorità sono accorse sul posto dopo la segnalazione dei residenti e della famiglia del ferito. Non sono ancora chiari i motivi che hanno spinto la guardia ad usare la propria arma in modo così inconsiderato.