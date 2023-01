Nozze Cristiano Malgioglio: “Mi sposo, non vi dico con chi”

In una recente intervista rilasciata a “I Lunatici”, programma radiofonico di Rai Radio 2, Cristiano Malgioglio ha annunciato le sue nozze, che avverranno nel 2023. Una notizia che accende la curiosità, soprattutto poiché il cantautore non ha voluto rivelare l’identità del partner.

Rimane dunque un velo di mistero, che non fa altro che stimolare l’interesse di tutti.

Nozze Cristiano Malgioglio: il cantautore ironizza

Dopo la notizia delle sue nozze, Cristiano Malgioglio ha voluto ironizzare, scaturendo anche un sorriso agli ascoltatori:

“Ma pensa se quello che mi vuole sposare non lo fa perché mi ama ma perché vuole la mia eredità. Può succedere di tutto nella mia vita”.

Un modo per scherzarci su, confermando ancora una volta il suo carattere allegro e positivo. Continuando l’intervista, ha poi risposto ad una domanda sui progetti del futuro, esponendo il quadro della situazione:

“Mi godoTali e quali show fino a dopo il Festival di Sanremo. Poi spero di andare a Liverpool insieme a Gabriele Corsi, per l’Eurovision, visto che abbiamo portato fortuna ai Maneskin. Cosa farò dopo non lo so“.

Seppur l’identità dello sposo rimanga segreta (per sua scelta), il cantautore classe ’45 non ha nessun problema a rivelare le proprie intenzioni e i propri progetti futuri.

La sua idea sulla religione

L’intervista ha toccato anche tematiche più serie, soffermandosi sulla religione, argomento che tocca molto Cristiano Malgioglio.

“Sono molto cattolico anche se non sono un praticante. Credo molto, credo in Sant’Antonio che per la mia vita è stato qualcosa di miracoloso, così come è stata miracolosa la Madonna. Nella Madonna rivedo mia madre. Voglio andare a Fatima, ci vado spesso, è una cosa mia che porto nel cuore e che spero di trasmettere anche ai miei amici”.

Un bel messaggio per tutti, sia per coloro che credono che per coloro che – per un motivo o per un altro – si sono allontanati dalla religione e dalla chiesa.

