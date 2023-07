10 posti dove vedere le stelle cadenti la notte di San Lorenzo

Oltre alle Perseidi, agosto offrirà anche altri spettacoli celesti, come la Superluna dello Storione e la Luna Blu: ecco 10 posti dove il ciel è lontano dall’inquinamento luminoso

“Una notte al Grand Hotel è un lusso per il corpo. Una notte sotto le stelle è un lusso per l’anima”, sostiene il visual artist tedesco Till Eitel. E così, mentre si avvicina la notte più magica dell’anno, quella di San Lorenzo, ci si chiede dove andare la notte del 10 agosto (ma anche quelle precedenti e quelle successive). Obiettivo: vedere più stelle cadenti possibile in modo da esprimere un maggior numero di desideri.

Esistono luoghi, immersi nella natura e lontani dall’inquinamento luminoso, dove godersi questo fenomeno, meglio ancora se vantano la prestigiosa certificazione “I Cieli Più Belli d’Italia“, riconoscimento ideato da Astronomitaly con l’obiettivo di valorizzare le località che aspirano a diventare mete d’eccellenza per l’astroturismo, attraverso servizi dedicati ed impegno a preservare il prezioso patrimonio celeste.

Oltre alle splendide Perseidi, questo agosto offrirà anche altri spettacoli celesti, a partire dalla prima notte del mese, quella tra l’1 e il 2, con la Superluna dello Storione, la più grande dell’anno, esattamente il 14% in più di quella tradizionale, ma anche il 30% più luminosa. Il 31, invece, sarà la volta della Luna Blu, ovvero la seconda luna piena in un mese solare. Ecco 10 luoghi dove godersi questi spettacoli.

Dove vedere le stelle cadenti? 10 posti in Italia

Val d’Ega (BZ)

In Val d’Ega (BZ) c’è il primo Astrovillaggio d’Europa, composto dalle località di Collepietra, San Valentino in Campo, nel comune di Cornedo all’Isarco e Cardano: passeggiate notturne con osservazione delle stelle, attività entusiasmanti al Planetarium Alto Adige, laboratori per bambini e famiglie e passeggiate guidate sul “Sentiero dei Pianeti” e sul nuovo “Sentiero delle Stelle” sotto uno dei cieli più belli d’Italia (www.valdega.com).

Castel del Giudice (IS)

Il 10 agosto tornerà a Borgotufi, l’albergo diffuso di Castel del Giudice (IS), tra le cime dell’Alto Molise e dell’Abruzzo, l’evento “Le Stelle nel Borgo – Tra storie e leggende”, un’avvincente passeggiata narrativa a cura di Paolo Pasquale tra le foto della mostra #ilMoliseacasatua, per poi dedicarsi dopo cena all’osservazione astronomica, ammirando costellazioni e pianeti. Ma ogni sera d’estate e nei giorni intorno a San Lorenzo lo spettacolo naturale è garantito (www.borgotufi.it).

Camping Toblacher See (BZ)

Dormire letteralmente sotto un “tetto di stelle” è l’occasione che offrono gli Skyview Chalets del Camping Toblacher See (BZ). I gioielli di vetro e legno incastonati nel paesaggio del Patrimonio Naturale dell’Umanità UNESCO, affacciati sul Lago di Dobbiaco, garantiscono un soggiorno di assoluta pace grazie alla copertura trasparente ecologica. Alle comodità degli interni, che vantano saune private a raggi infrarossi o jacuzzi idromassaggio sul terrazzo panoramico, si combina un’articolaa offerta escursionistica estiva (www.skyview-chalets.com).

Parco Laghi Orvieto (TR)

Situato in località Scarceti nel comune di Orvieto, Parco Laghi Orvieto, gestito dal 2019 dall’omonima associazione, è una location certificata tra “i cieli più belli d’Italia”. Un punto di riferimento per chi vuole staccare la spina dal caos, uno spazio dove riportare il focus sulla semplicità, allontanandosi dalla frenesia della quotidianità. Il Parco si trova in un contesto naturalistico di spicco, con 3 laghi dedicati alla pesca sportiva.

Labro (RI)

Il Comune di Labro, in provincia di Rieti, location certificata fra “I Cieli Più Belli d’Italia”, è un altro luogo ideale dove ammirare il cielo stellato e la Via Lattea, circondati da natura e storia, con vista unica sul Lago di Piediluco da un lato e sul Monte Terminillo dall’altro. Un borgo unico, con soli 360 abitanti e una storia millenaria, circondato dalle bellezze dell’Italia centrale, come la Valle Santa Reatina, le Cascata delle Marmore, la Valnerina.

Monte Siri (PZ)

In Basilicata il luogo perfetto per lo spettacolo delle Stelle Cadenti è il Monte Siri, situato nel Parco nazionale dell’Appennino Lucano Val d’Agri Lagonegrese. Un’affascinante località, che si trova sopra il pittoresco paese di Anzi, nella provincia di Potenza: sulla cima sorge il moderno Planetario Osservatorio Astronomico, aperto tutto l’anno, che offre una vista spettacolare del cielo stellato. Grazie all’abilità e alla passione dei volontari che lo gestiscono, anche i meno esperti potranno comprendere e riconoscere i più suggestivi corpi celesti.

Lago di Ancipa (EN/ME)

Il Lago di Ancipa, noto anche come “Lago Sartori”, è un incantevole bacino artificiale situato sui Monti Nebrodi, tra le località di Cerami, Troina e Cesarò, in Sicilia, a 944 metri sul livello del mare. Originariamente costruito negli anni ’50 per fornire energia elettrica alla regione attraverso lo sbarramento del fiume Troina, oggi offre una vista panoramica straordinaria sull’Etna. La bellezza incontaminata del cielo notturno sopra il Lago di Ancipa ha ricevuto la certificazione “I cieli più belli d’Italia”, che lo conferma una meta imperdibile per gli appassionati di paesaggi mozzafiato ed astronomia.

Vesuvio (NA)

L’altezza del Vesuvio dà la possibilità di osservare le stelle cadenti ancora più da vicino. Dal 7 al 13 agosto 2023 si può godere un’incantevole passeggiata notturna (organizzata da Vivere Napoli) lungo il suggestivo sentiero Fiume di Lava, situato nella Contrada Osservatorio n. 18 a Ercolano. Una colata lavica risalente al 1944, che si estende sul versante occidentale fino agli abitati di San Sebastiano e Massa di Somma, fermandosi a poche decine di metri da Cercola. Il sentiero di facile percorrenza, lungo poco più di 1 km, e quindi adatto a tutti, compresi i bambini, attraversa un paesaggio lunare e surreale.

Darfo Boario Terme (BS)

Il Comune di Darfo Boario Terme, in provincia di Brescia, è una location certificata fra “I Cieli Più Belli d’Italia”, in un contesto con un ricco patrimonio storico, culturale e naturalistico, tra cui la famosa stazione termale con acque terapeutiche. Il vicino Lago Moro è un suggestivo laghetto alpino situato tra le colline delle Sorline e di Rodino, ai piedi dei monti Pora e Altissimo: lungo il percorso che lo costeggia si trova l’Osservatorio Giorgio Gaioni in cui è possibile scoprire di più sulla flora e la fauna del luogo e dedicarsi nelle sere estive all’osservazione delle stelle.

Barberino Val d’Elsa (FI)

Infine, l’Osservatorio Polifunzionale del Chianti è uno dei migliori osservatori astronomici certificati fra “I Cieli Più Belli d’Italia” in Toscana, a Barberino Val d’Elsa, poco più di 30 minuti da Firenze. Un luogo perfetto per ammirare la Via Lattea ed il cielo stellato, fra i sapori toscani e la natura del Parco Botanico del Chianti.