Milano, metro M1 bloccata: una persona cammina in galleria

Milano, bloccata la metro rossa. Alle 7 e 30 del 1 Dicembre, una persona non autorizzata è stata trovata nella galleria della linea M1. L’ATM ha comunicato di aver sospeso la circolazione.

Milano, bloccata la metro M1 alle 7.30: persona sorpresa a vagare in galleria

Milano, alle 7 e 30 del 1 Dicembre un individuo non autorizzato è stato sorpreso mentre camminava nella galleria della linea M1 della metropolitana. L’ATM ha allertato i soccorsi e ha preso le dovute precauzioni per evitare incidenti. In una nota ufficiale, la società di trasporti ha comunicato di aver sospeso la circolazione dei treni tra Villa San Giovanni e Palestro fino ad orario ancora da definirsi.

⚠️ #M1: una persona in galleria ci costringe a sospendere la circolazione tra Villa San Giovanni e Palestro. Sono in arrivo bus per sostituire i treni nella tratta sospesa, a Loreto non si cambia con M2. Cambiate a Cadorna. — ATM (@atm_informa) December 1, 2021

L’uomo trovato in galleria è ora sotto custodia delle forze dell’ordine che stanno cercando di identificarlo. Non è ancora chiaro perché mai si trovasse nei tunnel della metro. L’individuo è in buone condizioni di salute, pertanto non è stato necessario l’intervento di personale sanitario. Secondo le comunicazioni dell’ATM, i disagi potrebbero continuare nelle prossime ore: “Considerate maggiori attese sul resto della linea, gli ingressi sono scaglionati”. Sono già attivi bus sostitutivi per la tratta di metropolitana sospesa.