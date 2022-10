Niveo, chi è il cantante di Amici ’22: vero nome, brani, carriera

Niveo, vero nome Marco Fasani, è un nuovo cantante di Amici ’22, entrato nel cast del programma di Maria de Filippi come allievo. Conosciamo meglio il cantante di Amici, vedendo anche quali sono i suoi brani più famosi.

Chi è Niveo

Niveo, il cui vero nome è Marco Fasani, è un nuovo cantante di Amici ’22 condotto da Maria De Filippi. Nato a Pescia (in provincia di Pistoia) nel 2004, è un grande appassionato di musica, tanto che ha imparato a suonare la chitarra da autodidatta fin da quando era molto giovane. In quanto a studi ha frequentato l’istituto agrario a Lucca ma, come appassionato di musica, ha iniziato molto presto a scrivere brani, esibendosi spesso per strada come busker (artista di strada che, anche gratuitamente, si esibisce in luoghi pubblici). Al talent di Maria De Filippi, Marco Fasani è ben presto entrato presto nelle grazie di Lorella Cuccarini.

Brani

Il suo primo successo musicale, grazie al quale ha iniziato a farsi conoscere da un pubblico più vasto, è un singolo intitolato Sotto al sole e ad Amici si è fatto apprezzare anche per il brano Scarabocchi.

Soprannome

L’artista ha scelto come soprannome artistico “Niveo“, ad indicare proprio un significato di “bianco come la neve”.