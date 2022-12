Nina Zilli contro Elodie: dure le parole della cantante piacentina che diventano virali

Nina Zilli contro Elodie: duro botta e risposta social tra le due cantanti che non hanno usato mezzi termini per dire la propria.

Nina Zilli contro Elodie: duro botta e risposta a distanza ed indiretto tra le due cantanti. Nelle ultime ore ha fatto molto scalpore il post su Instagram di Elodie ritenuto troppo sexy e provocatorio per pubblicizzare un suo evento live.

Nina Zilli contro Elodie

L’ultimo post della cantante romana Elodie ha scatenato parecchie polemiche sia da parte dei suoi fan ma anche di qualche collega. La cantante, infatti, ha promosso un suo evento che si terrà il prossimo maggio con uno scatto ritenuto troppo sexy e provocatorio.

Questo ha attirato risposte dure come quella della cantante Nina Zilli.

Dure le parole della cantante piacentina che diventano virali

Su Twitter la cantante Nina Zilli si è sfogata con un parole che sembrano rivolte proprio ad Elodie: “ Consiglio a chi volesse mai intraprendere una carriera da cantante e/o cantautrice: esci le canzoni belle non la pheega”.

Una frecciata ironica che sembra essere indirizzata proprio all’artista a giudicare dalla reazione dei suoi follower: “Ogni riferimento a gente tipo Elodie è puramente voluto “.

Dura la risposta anche di un fan di Elodie: “Esagerata” e “volgare ” hanno scritto in molti, mentre i suoi fan hanno commentato delusi: “ Cara Elodie, io ti apprezzo e ti seguo per la tua professionalità canora, ti seguo fin dai tempi di Amici.

Ma ultimamente, questi post un po’ osé non mi piacciono affatto. Torna in te, ai tempi dei capelli lilla”, “Non devi piacere xché fai vedere tette o culo o pose osé…tu piaci perché sei Elodie e la tua voce è tutto…il tuo viso è tutto….tu sei tu, non devi mostrarti sempre nuda o volgare”, “Eri la mia preferita x la classe che ti ha sempre contraddistinto. Ora hai ceduto il passo alla volgarità..

Peccato“.