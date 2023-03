Neymar perde un milione di euro al casinò online, lacrime e risate in diretta

Follia Neymar, il fantasista perde un milione di euro al casinò online tra lacrime e risate. L’attaccante brasiliano del PSG, nel corso di una delle sue dirette Twitch, finisce per bruciare una cifra assurda, è subito polemica. Irritati gli streamer: “Twitch fa due pesi e due misure”.

Neymar, bruciato un milione di euro al casinò online in diretta Twitch

Neymar torna a far parlare di se, non per i suoi numeri sul campo di calcio ma per quelli, improvvisamente ridotti, del suo conto in banca. Bloccato fino a fine stagione per un infortunio alla caviglia, il fantasista brasiliano del PSG ha continuato ad interagire col proprio pubblico grazie a Twitch. Sono infatti ormai molto note le dirette streaming del calciatore, durante le quali si diverte a giocare d’azzardo live nei casinò online. Nella sua ultima diretta, tuttavia, la fortuna non è stata dalla sua parte. Neymar ha perso una cifra esorbitante nel giro di un’ora, ben 5 milioni di reais brasiliani, l’equivalente di un milione di euro.

Il giocatore, una volta resosi conto della perdita, si è lasciato andare ad una reazione esagerata, tra lacrime, urla e risate. Il video della sua disperazione ha fatto il giro del web ma si trattava solo di uno scherzo: Neymar ha poi spiegato che, almeno per lui, una perdita così pesante non è una tragedia. Il fantasista percepisce infatti 49 milioni lordi a stagione dal PSG, a cui si aggiungono gli ingenti incassi dai suoi vari contratti di sponsorizzazione.

Neymar qui perd 1 millions d’euros au casino en live sur Twitch et qui s’en bat littéralement les couilles 😭 pic.twitter.com/yxhSU2YGc8 — PronoVision (@pronovision_) March 29, 2023

Le polemiche, dalle critiche all’atteggiamento alla rabbia degli streamer

Non tutti hanno accolto la clip di Neymar come un semplice scherzo, anzi. Il video ha provocato numerose polemiche sia tra il pubblico del web che tra gli altri streamer di Twitch. In molti hanno criticato il calciatore per il suo atteggiamento e per aver dilapidato una cifra così importante, a loro detta un “cattivo esempio” per i suoi follower. Per quanto riguarda gli altri creator, invece, c’è molta rabbia nei confronti di Neymar per il doppiopesismo dimostrato da Twitch per quanto riguarda il gioco d’azzardo live. Secondo le regole del sito, infatti, quel tipo di contenuti è severamente vietato, ma Neymar sembra essere in grado di continuare a scommettere in streaming impunito senza troppi problemi.

In particolare, il noto streamer xQc, ex giocatore di Overwatch professionista, ha ammesso di essere molto irritato dall’indifferenza della piattaforma, che sembra scegliere apertamente quali creator punire e quali no: “Sembra quasi la classica stro***** in cui fanno due pesi e due misure. Non voglio saltare sul carro degli anti-Twitch, ma mi sembra il classico doppiopesismo basato sugli scandali più recenti per dar da mangiare a questi cog*****”