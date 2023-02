Naufragio di migranti a Crotone, almeno 40 morti tra cui bambini

Naufragio di migranti a Crotone, bilancio di almeno 40 morti. Finisce in tragedia un tentativo di sbarco sulle coste calabresi, diversi cadaveri ritrovati sulla spiaggia. I soccorritori continuano le operazioni di recupero.

Naufragio di migranti a Crotone, i morti sono almeno 40

Almeno 40 migranti sono morti questa mattina durante un naufragio di fronte alle coste calabresi. L’imbarcazione stava tentando di sbarcare a Cutro, a venti chilometri da Crotone, ma non ha retto il mare agitato, oggi forza 3-4. Il peschereccio, fin troppo pieno, ha ceduto e si è spezzato in due. In base alle testimonianze di alcuni sopravvissuti, il barcone trasportava almeno 180 persone, molte delle quali provenienti da Pakistan, Afghanistan e Sri Lanka. Tanti cadaveri sono stati ritrovati sulle spiagge di Steccato di Cutro, molti dei quali erano bambini. Tra le vittime risulta esserci anche un neonato secondo la testimonianza di un vigile del fuoco.

I soccorritori ancora al lavoro: salvati 50 superstiti

Continuano, nel frattempo, le operazioni di recupero e soccorso. Sul posto vi sono le forze di polizia, i carabinieri, la guardia di finanza, la guardia costiera, i vigili del fuoco e il personale del 118 e della Croce Rossa. I vigili hanno messo a disposizione sommozzatori e soccorritori acquatici per recuperare i naufraghi. Al momento hanno tratto in salvo almeno cinquanta superstiti dell’incidente.