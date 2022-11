Natale a tutti i costi su Netflix: trama, uscita, cast e trailer del film con Christian De Sica

Natale a tutti i costi è il nuovo film in uscita su Netflix nel mese di dicembre. Nel cast figurano in particolare De Sica e Finocchiaro.

Natale a tutti i costi è il prossimo film in uscita nel mese di dicembre su Netflix. Nel cast ci sono tra gli altri Christian De Sica e Angela Finocchiaro che guidano le vicende di una famiglia nel periodo natalizio. Si va ad aggiungere ad altri film in uscita a ridosso di Natale.

Natale a tutti i costi su Netflix: trama ed uscita

“Natale a tutti i costi” è il nuovo film in uscita su Netflix con Christian De Sica e Angela Finocchiaro, disponibile sulla piattaforma streaming a partire dal 19 dicembre.

La trama riprende quella dell’originale francese Mes Très Chers Enfants” scritto e diretto da Alexandra Leclère, una produzione UGC. La commedia racconta la storia di una coppia che si finge milionaria per recuperare l’affetto dei figli ormai adulti e che non hanno intenzione di trascorrere il Natale con i genitori. La sinossi diffusa da Nteflix: “Due genitori afflitti perché i figli non vogliono più passare del tempo con loro si inventano una finta eredità per riunire la famiglia a Natale”.

Natale a tutti i costi: cast

Oltre a Christian De Sica e Angela Finocchiaro, nel cast del film ci sono anche: Dharma Mangia Woods, Claudio Colica, Iaia Forte, Fioretta Mari, Alessandro Betti, Francesco Marioni.

Il trailer del film con Christian De Sica

Di seguito, ecco le prime immagini diffuse da Netflix nel trailer pubblicato nelle scorse ore sul web. Per questo Natale De Sica non sarà al Cinema bensì sulla piattaforma streaming.

