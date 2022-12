Glass Onion – Knives out su Netflix: uscita, trama, cast e trailer del film

Glass Onion – Knives out è il secondo capitolo della saga con protagonista il famoso 007 Daniel Craig che ovviamente ruba sempre. Tuttavia, il resto degli attori è di prima scelta e vanno ad impreziosire il film.

Glass Onion – Knives out su Netflix: uscita e trama

Glass Onion: Knives Out è disponibile alla visione su Netflix a partire dal 23 dicembre. Si tratta di una sorta di sequel divisi in capitoli e storie. Il primo capitolo della saga, Cena con delitto – Knives Out, è invece presente nel catalogo di Netflix, ma anche in quello di Prime Video e e Now Tv.

L’attore di punta Daniel Craig ha detto a proposito della trama. «C’è un messaggio nel film, molto evidente, ma non bisogna guardare il film pensando al messaggio, ma solo goderselo». Di seguito la sinossi ufficiale del film: “L’egocentrico multimilardiario Miles Bron, proprietario della Alpha Industries, invita i suoi amici a una fuga sulla sua isola greca privata. Quando qualcuno viene trovato morto, l’investigatore Benoit Blanc si occupa del caso”.

Glass Onion – Knives out: cast

Daniel Craig è il protagonista principale che ruba sicuramente la scena ma insieme a lui c’è un cast importante e di prima scelta. Tra loro Edward Norton, Janelle Monáe, Leslie Odom Jr., Kathryn Hahn, Ethan Hawke, Kate Hudson, Jessica Henwick, Madelyn Cline, Dave Bautista e Dallas Roberts.

Il trailer del film

LEGGI ANCHE: Sinisa tira la bomba, docufilm su Mihajlovic: dove e quando vederlo