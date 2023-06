Niccolò Centioni vuole il GF Vip: “Mi candido ogni anno ma non interesso”

Niccolò Centioni vuole il GF Vip, le parole dell’attore: “Mi candido ogni anno ma non interesso”. L’ex volto di Rudi de I Cesaroni vuole tornare sulla cresta dell’onda con un reality show: “Sono così motivato che farei di tutto, il pubblico sarebbe curioso di conoscermi”.

Niccolò Centioni punta il GF Vip: “Mi candido ogni anno ma non interesso”

Famosissimo per qualche anno grazie a I Cesaroni, poi la scomparsa nel nulla. Niccolò Centioni, attore romano in passato volto di Rudi nell’amata serie tv di Canale 5, è da tempo in cerca dell’occasione giusta per riprendersi la popolarità perduta. In particolare, l’attore punta ai reality show che però finora hanno ignorato le sue proposte.

“Ogni anno faccio domanda sia per il Grande Fratello Vip sia per L’Isola dei Famosi.” –ha spiegato Centioni in un’intervista concessa a NuovoTV– “Però non mi hanno ancora preso in considerazione. Forse perché non ho conoscenze in quel mondo lì. Non ho contatti in tv, sono stato ospite solo da Barbara d’Urso. Inoltre non conosco personalmente nessun concorrente del GFVip: credo che senza collegamenti particolari non si possono creare dinamiche interessanti. Forse per questo non interesso agli autori”. Niccolò, tuttavia, non è disposto ad arrendersi: “Sono così motivato che farei di tutto! Credo che il pubblico sarebbe curioso di scoprire chi si nasconde dietro al mio personaggio de I Cesaroni e per me sarebbe l’occasione perfetta per raccontarlo”.

L’assenza dalle scene e il ritorno in tv

Dopo la fine de I Cesaroni, Niccolò Centioni ha attraversato un periodo molto complicato. Ne ha parlato nel salotto televisivo di Barbara D’Urso, a Domenica Live: “Ero diventato uno dei protagonisti, ma dopo quell’esperienza la tv mi ha dimenticato. Ho fatto anche Pechino Express, poi il deserto, il nulla. Mi sono ritrovato smarrito, da solo, nessuna chiamata da nessuna produzione. Ho provato a contattare tutte le persone possibili, ma niente. Sono andato in Inghilterra e sto facendo il lavapiatti”. Nel 2023 ha ritrovato un piccolo spazio in tv grazie a Claudio Amendola, ex protagonista de I Cesaroni, che gli ha dato una piccola parte nella sua ultima fiction, Il Patriarca. Che sia l’inizio di una nuova fase nella vita di Centioni?