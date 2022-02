Drusilla Foer su Rai1 con un nuovo programma: “Ci vuole un fiore”

Drusilla Foer su Rai1: molti spettatori che l'hanno apprezzata a Sanremo saranno contenti di rivederla in un nuovo programma.

Drusilla Foer su Rai1 con un nuovo programma

Dagospia è stato il primo sito a lanciare la notizia di Drusilla Foer in un nuovo programma su Rai1 in prima serata. Probabilmente, anzi sicuramente il successo a Sanremo, tra l’altro con una sola serata, ha spinto i dirigenti della Rai a non farsela scappare ed affidare alla rivelazione del Festival 2022 un programma tutto nuovo con tante sorprese sicuramente.

Il giorno dopo il Festival, il direttore di Rai 1 Stefano Coletta, aveva affermato di voler affidare a Drusilla un programma: “le darei una seconda serata seriale da lunedì a venerdì, potrebbe accompagnare gli italiani con grande intelligenza, raffinatezza e ironia, sono registri che servono in una tv generalista“.

Si legge su Dagospia: “Rai1 ha deciso di puntare su Drusilla Foer promuovendola alla conduzione di un nuovo show in prima serata.

Di cosa si tratta? L’alter ego di Gianluca Gori affiancherà Francesco Gabbani e Nino Frassica alla conduzione di ‘Ci vuole un fiore’, lo show “green” prodotto da Ballandi in onda venerdì 1 e 8 aprile “.

Il titolo del nuovo programma, “Ci vuole un fiore” richiama una canzone di Sergio Endrigo e dovrebbe al termine de Il Cantante mascherato, il programma di Milly Carlucci.

