Mourad Lamrabatte: chi era il calciatore morto tuffandosi davanti a moglie e figli

Si chiamava Mourad Lamrabatte ed è venuto a mancare in vacanza tuffandosi davanti a moglie e figli. Ecco cosa sappiamo di lui.

Mourad Lamrabatte, chi era

Mourad Lambrette, ex calciatore di 31 anni, è venuto a mancare durante una vacanza a Maiorca dopo il tuffo fatto da una roccia. L’ex calciatore, che ha trascorso gran parte della sua carriera in Olanda tra le file del Vitesse (uno dei club più antichi dell’Olanda) lascia una moglie e due figli e, tragicamente, è morto proprio sotto gli occhi della sua famiglia. Conclusa la sua carriera calcistica, aveva iniziato a praticare kickboxing.

Cosa è accaduto all’ex calciatore

L’ex calciatore Mourad Lamrabatte è morto dopo essersi tuffato da 30 metri da una rocca dell’isola di Maiorca. La tragedia per l’ex calciatore si è consumata giovedì 12 maggio in uno degli angoli più belli di Maiorca mentre il 31 enne si trovava in vacanza con la moglie e i due figli. I quattro avevano noleggiato una barca e avevano cominciato a visitare la costa e secondo quanto ricostruito dalla polizia spagnola Lambaratte ha deciso di salire su un’alta roccia per poi lanciarsi in acqua.

La tragedia, purtroppo, è stata filmata dalla moglie in quanto si credeva che l’acrobazia del marito si risolvesse in un normale tuffo nel mare. Così, però, non è stato e la scogliera per l’uomo è stata fatale. L’uomo non avrebbe calcolato la spinta necessaria per spingersi molto oltre il ciglio della roccia e quindi poter scendere in acqua senza problemi.

Le condoglianze del club olandese

Il club olandese dove l’ex calciatore aveva militato ha voluto esprimere le proprie condoglianze alla sua famiglia in una nota: “Il Vitesse ha ricevuto la triste notizia che Mourad Lamrabatte è tragicamente morto.

Ha vestito i colori del club durante la stagione 2010/2011, quando faceva parte della squadra U23 che quella stagione ha vinto la Coppa U23″.