Monopoly, arriva l’edizione Milano: tra autobus, grattacieli e caselle a tema

È in arrivo l’edizione Milano del Monopoly: l’omaggio alla città lombarda di Winning Moves. Tante novità a tema milanese nella nuova versione del classico gioco da tavolo. Dai grattacieli, alla banconote da 1000 euro, a un intero tabellone a tema.

Monopoly, ecco la mega-edizione Milano: da Vicolo Stretto a City Life

In occasione dell’87esimo anniversario del celebre gioco da tavolo, Winning Moves ha rilasciato un’edizione speciale di Monopoly. Si tratta della versione Mega-Milano, tutta dedicata al capoluogo lombardo e in arrivo nei negozi nei prossimi giorni.

L’edizione extra-large del gioco da tavolo presenta una serie di novità molto interessanti ispirate alla città meneghina. Il tabellone presenterà ben 12 caselle in più e permetterà ai giocatori di attraversare i più noti quartieri milanesi. Al posto di Vicolo Stretto e Parco della Vittoria, la plancia sarà riempita di location come Brera, Porta Genova, City Life, Cologno Monzese e Quarto Oggiaro.

Le novità: grattacieli, autobus e imprevisti a tema

Tra le tante novità previste nell’edizione Milano del Monopoly spicca la possibilità di andare oltre alle normali case ed alberghi.

Una volta costruito un hotel, infatti, sarà possibile migliorare ulteriormente le proprietà con un grattacielo. Si potrà costruire anche sulle stazioni, aggiungendo depositi per aumentare le entrate. Il gioco include inoltre alcune modifiche ai mazzi imprevisti e probabilità, con carte bianche e rosse come lo stemma di Milano. Saranno incluse infatti carte con eventi a tema, come biglietti regalo per la Scala, uscite impreviste per ricaricare l’auto elettrica del car sharing o per fittare una casa durante la Settimana della Moda.

Monopoly Mega-Milano avrà inoltre uno speciale dado per velocizzare le partite, una nuova banconota da mille euro e infine una nuova meccanica, i biglietti dell’autobus, per muoversi rapidamente sul tabellone.