Morto Paul Sorvino, attore di “Quei bravi ragazzi” di Martin Scorsese

È morto oggi, lunedì 25 luglio, l’attore italo americano Paul Sorvino, conosciuto per il film di Martin Scorsese “Quei bravi ragazzi” (1990).

Oggi, 25 luglio 2022, è venuto a mancare Paul Sorvino. Ad annunciare la triste perdita è stata la moglie Dee Dee, dicendo che è deceduto per cause naturali (sebbene avesse anche sofferto di diabete di tipo 2). Padre anche degli attori Mira e Michael, è entrato anche nei cuori di molti italiani.

Paul, attore italo-americano, aveva recitato in film come Reds e Dick Tracy di Warren Beatty, The Rocketeer, Romeo + Juliet di Baz Luhrmann, Repo! The Genetic Opera e Nixon di Oliver Stone, dove interpretava Henry Kissinger. Ha anche recitato in una stagione di “Law & Order” nel ruolo del sergente della polizia di New York Phil Cerreta. Ha recitato in oltre 160 film.

Il ricordo della moglie Dee Dee Sorvino

“I nostri cuori sono spezzati, non ci sarà mai un altro Paul Sorvino, è stato l’amore della mia vita e uno dei più grandi artisti che abbia mai abbellito lo schermo e il palcoscenico” ha detto Dee Dee Sorvino, sua terza moglie, nel comunicare la morte del marito.