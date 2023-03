Morte Pier Paolo Pasolini, si riapre il caso. Cosa è accaduto

Depositata in Procura a Roma una istanza per chiedere la riapertura delle indagini sulla morte di Pier Paolo Pasolini

Depositata in Procura a Roma una istanza per chiedere la riapertura delle indagini sull’omicidio di Pier Paolo Pasolini, avvenuto ad Ostia il 2 novembre 1975. Pasolini è considerato tra i maggiori intellettuali italiani del Novecento e si distinse in numerosi campi. Ecco le novità sul caso della morte di Pasolini.