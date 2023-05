Calabria, terremoto che si fa sentire: magnitudo 4.8

La terra è tornata a tremare e, questa volta, non ha tardato a farsi sentire. Il terremoto in Calabria è stato infatti molto forte ed è stato avvertito da molti abitanti, registrando una scossa di magnitudo 4.8.

Tanto spavento ma, per fortuna, nessun danno.

Terremoto in Calabria, mattinata turbolenta

La giornata di oggi, Martedì 2 Maggio, è stata molto turbolenta per la Calabria, che ha registrato una scossa di terremoto abbastanza forte. Il sisma ha avuto origine intorno alle ore 4:41 di questa mattina, nella zona della costa nord occidentale della regione calabrese. Il terremoto è avvenuto a circa 43 Km di distanza da Cosenza, con una profondità pari a 266 Km.

Stando a quanto riportato dalle prime informazioni, non si registrebbero né danni né feriti e, considerando le ultime scosse, si tratterebbe di un’ottima notizia per i cittadini e per la regione. Nelle ultime settimane ad essere stata colpita dalle molte scosse è stata la zona di Napoli, nei dintorni dei Campi Flegrei, con mini scosse che hanno allertato i cittadini, il comune e la regione. Anche in quel caso di danni ce ne sono stati pochissimi.

Da monitorare la situazione a Cosenza e nei dintorni, sebbene tutto sembra essersi risolto per il meglio. Il territorio calabro può così ritenersi tranquillo, sebbene la scossa abbia presentato un magnitudo 4.8. Come tutti gli eventi di questo tipo, i vari abitanti si sono fatti sentire, preoccupati e allarmati dalla situazione.

Nonostante il grande spavento, tutto si è risolto per il meglio e, questa volta, non si devono calcolare danni e vittime di vario tipo. Senza dubbio una buonissima notizia, anche perché l’ultimo periodo ha manifestato grandi preoccupazioni nei confronti degli eventi atmosferici, tra terremoto, tsunami e vari tornadi (soprattutto per gli Stati Uniti d’America).

