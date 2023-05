Giulia Tramontano, chi è la 29enne incinta di sette mesi scomparsa da casa: aveva scoperto il tradimento del fidanzato

Giulia Tramontano è la 29enne scomparsa da domenica 28 maggio dalla sua casa di Senago, in Lombardia. La donna si trova al settimo mese di gravidanza e sui social sono stati pubblicati diversi appelli della famiglia.

Giulia Tramontano, chi è la 29enne incinta di sette mesi scomparsa da casa

Giulia Tramontano è scomparsa da casa: la 29enne originaria di Sant’Antimo in provincia di Napoli, ma da cinque anni a Senago, in Lombardia, è sparita da domenica 28 maggio. La donna lavora come agente immobiliare, ha capelli lunghi e chiari, altezza 1,68, peso 68 chili circa e un vistoso tatuaggio sul braccio sinistro. Il suo identikit è stato diffuso sui social dopo che il suo fidanzato ne ha denunciato la scomparsa.

La 29enne scomparsa si trova al settimo mese di gravidanza e la sorella ha postato una sua foto sui social sottolineando i suoi segni particolare. “Abbiamo ricevuto diverse segnalazioni di una ragazza bionda “forse incinta”. Giulia aveva questo pancione un mese fa – scrive Chiara – ora è anche più grande! Se la ragazza che vedete non ha il pancione evidente non è Giulia”. “Se Giulia ha le braccia scoperte questo tatuaggio è il segno più caratteristico che ha”, conclude Chiara Tramontano segnalando il disegno che la sorella ha su un braccio.

Aveva scoperto il tradimento del fidanzato

Sono iniziate le ricerche così come gli interrogatori al fidanzato e ai familiari per capire se sia successo qualcosa. Dalle prime testimonianze non sembra che la donna si sia allontanata volontariamente. Tuttavia, sabato sera avrebbe mandato un messaggio a un’amica dicendo di essere turbata per una discussione con il fidanzato. Infatti, la donna avrebbe scoperto che il compagno, già padre di un bambino di sei anni da un’altra donna, aveva una relazione parallela con un’altra, anche lei era rimasta incinta, ma aveva interrotto la gravidanza secondo quanto riporta il Corriere della Sera.

