Morta Donatella Raffai, storica conduttrice di “Chi l’ha visto?”

Donatella Raffai è morta dopo una lunga malattia a 78 anni. La giornalista e storica conduttrice delle prime edizioni di Chi l’ha visto? si è spenta il 10 Febbraio 2022, lasciando due figli gemelli adulti e i nipoti.

Donatella Raffai, primo volto di “Chi l’ha visto?”, morta di malattia a 78 anni

Donatella Raffai, storica giornalista e conduttrice televisiva Rai, è morta a 78 anni dopo una lunga lotta contro una malattia.

A darne l’annuncio è il suo terzo marito, l’ex regista Rai Sergio Maestranzi: “Il nostro è stato un grande e meraviglioso amore, Donatella una donna generosa, riservata, che aveva deciso a un certo punto di allontanarsi dalla tv e di dedicarsi alla vita privata, sono state dette date cose, ma è tutto molto semplice”. Da oltre vent’anni, la giornalista aveva deciso di allontanarsi dalla televisione per dedicarsi alla vita privata e ai suoi affetti.

Oltre al marito, sposato solo lo scorso anno dopo trent’anni di convivenza, lascia due figli adulti gemelli e diversi nipoti. I funerali si svolgeranno a Roma l’11 Febbraio 2022 alle 12 e 30, nella chiesa parrocchiale di via Flaminia vecchia, al civico 732. “La bara sarà esposta al pubblico in chiesa per mezz’ora prima della funzione” spiega Maestranzi.

La vita e la carriera

Nata nel marchigiano nel 1943, Donatella Raffai è stata l’amato volto delle prime edizioni di Chi l’ha visto? accanto a Paolo Guzzanti e Luigi di Majo dal 1989 al 1991, per poi tornare a presentare la trasmissione nell’annata 1993-1994.

Nel corso della sua lunga carriera in Rai, Donatella Raffai ha presentato diverse trasmissioni di informazione e approfondimento, tra cui Telefono giallo, Parte civile, Filò e Camice bianco. Grazie al suo lavoro per Chi l’ha visto?, nel 1990 riceve il Telegatto per il Personaggio televisivo femminile dell’anno. La redazione dell’iconica trasmissione di Rai 3 ha voluto ricordare la giornalista su twitter, pubblicando un estratto della prima puntata in assoluto.