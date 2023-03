Micaela Ramazzotti e Paolo Virzì si sono lasciati? La notizia è arrivata oggi, giovedì 16 marzo, dopo na prima separazione avvenuta nel 2018.

Micaela Ramazzotti e Paolo Virzì hanno deciso di farla finita per quanto riguarda la loro relazione. Dopo una prima separazione avvenuta nel 2018 e la riconciliazione a una manciata di mesi, la storia tra l’attrice e il regista è arrivata ancora una volta ad un nuovo punto di rottura. Come riporta anche il settimanale Diva e Donna, Virzì avrebbe lasciato la casa in cui viveva con la sua famiglia per trasferirsi poco distante e restare vicino ai figli Anna (9 anni) e Jacopo (13).