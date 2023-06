Mondiale femminile: ottantamila spettatori per il debutto?

Seppur la stagione di calcio si sia conclusa, di certo non sono finite le partite. Tra Europei U21 e amichevoli estive, si parla anche del Mondiale femminile, che si appresta a ospitare 80mila spettatori per il suo debutto.

Numeri importanti se si pensa al percorso del calcio femminile.

Quanti spettatori per il Mondiale femminile?

Il calcio femminile, almeno in Italia, non ha una vita molto lunga. Ma in pochi anni è riuscito ad affermarsi, anche grazie all’investimento – in termini di tempo e di denaro – di alcune società, che hanno dato fiducia al progetto, permettendo ai rispettivi club femminili di trovare spazio e confermare il loro valore. Nel nostro territorio grande merito si può attribuire alla Juventus, alla Roma e alla Fiorentina.

Oltre all’Italia, sia Europa che mondo hanno dato fiducia a questo progetto, giungendo finalmente al Mondiale femminile 2023, un punto di arrivo e, al contempo, uno di partenza. Ecco allora che in vista del campionato mondiale di calcio femminile – previsto per il 20 Luglio – si attendono ben 80.000 spettatori, numero altissimo se si pensa che sia un “semplice” esordio.

Per la sfida che aprirà il torneo, si registrano già molti biglietti venduti. Si parla del match tra Australia e Irlanda, che si giocherà presso lo Stadium Australia, di Sidney.

Chi partecipa al mondiale

Il mondiale femminile comincerà il 20 Luglio e si concluderà il 20 Agosto, presentando la medesima struttura dei mondiali maschili: gironi, ottavi, quarti di finale, semifinali e finale.

Ecco le squadre che partecipano:

Argentina

Australia (paese ospitante)

Brasile

Canada

Cina

Colombia

Corea del Sud

Costa Rica

Danimarca

Filippine

Francia

Germania

Giamaica

Giappone

Inghilterra

Irlanda

Italia

Marocco

Nigeria

Norvegia

Nuova Zelanda (paese ospitante)

Olanda

Spagna

Stati Uniti

Sudafrica

Svezia

Svizzera

Vietnam

Zambia

Vincitrice playoff

Vincitore playoff

Vincitrice playoff

Ben 32 squadre, pronte a regalare emozioni e spettacolo. Chiaro segnale che il calcio femminile non è più “di nicchia”.

