Marco Alloisio, chi è il marito di Gabriella Golia: carriera, figlio, vita privata

Chi è Marco Alloisio, marito di Gabriella Golia. Cosa sappiamo del compagno di vita dell’ex Signorina buonasera di Italia 1? Scopriamo qualche informazione in più sulla sua carriera e vita privata.

Nato a Milano nel 1952, Marco Alloisio ha 71 anni ed è il marito di Gabriella Golia, celebre annunciatrice tv ed ex volto di Italia 1. Laureato in medicina nel 1976, ha poi ottenuto la specializzazione in chirurgia generale nel 1981. Negli anni successivi si è inoltre specializzato sia in oncologia generale che in chirurgia toracico-polmonare. Negli anni si è affermato come importante medico chirurgo nel campo oncologico: oggi è direttore dell’Unità Operativa di Chirurgia Toracica di Humanitas. Dal 2014 è il presidente della sezione milanese della LILT, la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori.

Nel 2016 entra a far parte del Comitato Tecnico Scientifico della Fondazione Umberto Veronesi. Il suo lavoro gli è valso nel 2019 l’Ambrogio D’Oro, rinomata onorificenza conferita dal comune di Milano. “Ricevere l’Ambrogino d’Oro è pura emozione.” -affermo Alloisio nel ricevere il premio- “Soprattutto per un milanese come me, nato all’ombra dell’Università di Medicina e dell’Istituto Tumori. Ho avuto la fortuna di nascere a Milano che è una città meravigliosa e ricca di opportunità in tutti i campi, incluso quello delle Scienze della Vita”.

Vita privata: il rapporto con Gabriella e il figlio

Marco Alloisio e Gabriella Golia sono sposati dal 22 gennaio 2003 ma hanno sempre preferito tenersi lontani dai riflettori. Sono uniti da un amore solidissimo che dura da oltre trent’anni. Si sono incontrati per la prima volta a Milano e non si sono mai più separati da allora. Dalla loro unione, nel 1997, nasce il loro unico figlio, Tommaso, oggi verso i 26 anni e con una laurea in giurisprudenza. Intervistata da Repubblica, Gabriella ha spiegato di essere una mamma molto apprensiva e di far fatica ad accettare il fatto che il figlio sia ormai cresciuto: “Sono la classica mammona affettuosa anche se Tommaso ha 25 anni. È adulto e indipendente, com’è giusto, ma rimpiango quando era piccolo”.