Berlusconi, bollettino medico: “Buoni risultati, c’è cauto ottimismo”

Ci sono buone notizie sulle condizioni di salute di Silvio Berlusconi, ricoverato da ormai cinque notti nel reparto di terapia intensiva dell’Ospedale San Raffaele a causa di un’infezione polmonare figlia della leucemia mielomonocitica cronica con cui il politico è in lotta a quanto pare da due anni. Secondo la nota scritta dai medici del Cavaliere, i primari Alberto Zangrillo e Fabio Ciceri, le terapie sembrano avere effetti positivi: “Nelle ultime 48 ore si è assistito a un progressivo e costante miglioramento delle funzionalità d’organo monitorate. Le terapie citoriduttiva, antimicrobica e antinfiammatoria stanno producendo i risultati attesi, consentendoci di esprimere un cauto ottimismo“.

Poche visite nel weekend pasquale, al suo fianco sempre la compagna Marta Fascina

Dopo un’altra notte tranquilla, al momento Berlusconi si trova ancora in terapia intensiva. Ridotte al minimo le visite dei parenti in questo weekend pasquale. Questa domenica il leader di Forza Italia ha incontrato la sua primogenita, Marina Berlusconi, che lo ha visitato per una decina di minuti poco prima di pranzo. Il Presidente di Mediaset Fedele Confalonieri lo ha incontrato nel pomeriggio, rimanendo all’interno per circa mezz’ora. Infine, in serata, è arrivata la quartogenita dell’ex premier, Eleonora Berlusconi. La sua compagna, la deputata di Forza Italia Marta Fascina, è rimasta al suo fianco fin dal primo giorno. Insieme a lei c’è anche il padre della donna, Orazio Fascina, uscito dalla struttura ospedaliera solo per brevi periodi.