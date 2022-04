Mino Raiola è ricoverato? Che malattia ha? Giallo sulla morte

Mino Raiola, uno dei procuratori più richiesti nel panorama calcistico, si è spento a 54 anni. Anzi, no. L’ospedale San Raffaele, infatti, ha smentito la notizia della morte e la vicenda di Mino Raiola sta diventando un giallo. Ma che malattia ha e perchè Mino Raiola è ricoverato?

Mino Raiola è ricoverato? Che malattia ha?

Mino Raiola, all’anagrafe Carmine Raiola, è ricoverato all’ospedale San Raffaele. Nato a Nocera Inferiore (Salerno) il 4 novembre del 1967, era stato ricoverato d’urgenza lo scorso 12 gennaio.

All’inizio il suo staff aveva smentito il trasferimento in terapia intensiva così come l’operazione d’urgenza, ma dalle voci che circolavano si parlava di una presunta malattia polmonare. Lo staff di Raiola, in merito alle sue condizioni di salute, parlava di controlli programmati e circolava la voce di un intervento per il procuratore in programma da tempo. A fronte di queste notizie il quotidiano tedesco Bild aveva scritto che Raiola era ricoverato in terapia intensiva e che le sue condizioni si erano seriamente aggravate.

Ora si è in attesa di ulteriori notizie e comunicazioni ufficiali da parte della famiglia.

Il giallo sulla morte

In merito alle notizie diffuse sulla morte di Mino Raiola, Alberto Zangrillo (primario del San Raffaele) ha smentito la notizia. “Sono indignato dalle telefonate di pseudo giornalisti che speculano sulla vita di un uomo che sta combattendo” ha infatti fatto sapere. Le condizioni del super procuratore, quindi, sarebbero gravissime ma il decesso è stato smentito.