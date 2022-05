Mino Raiola, qual è la causa della morte del procuratore?

Mino Raiola si è spento all’età di 54 anni dopo aver combattuto con tutte le sue forze contro la sua malattia. Questa volta la notizia è stata confermata anche dalla famiglia, dopo che il super procuratore era ricoverato da giorni all’ospedale San Raffaele di Milano. Cerchiamo di capire la causa della morte di Mino Raiola.

Mino Raiola, causa della morte: che malattia aveva?

Mino Raiola, all’anagrafe Carmine Raiola, si è spento all’ospedale San Raffaele di Milano sabato 30 aprile. Nato a Nocera Inferiore (Salerno) il 4 novembre del 1967, lo scorso 12 gennaio era stato ricoverato d’urgenza e aveva iniziato un percorso di monitoraggi e controlli sanitari. All’inizio il suo staff aveva smentito il trasferimento in terapia intensiva così come l’operazione d’urgenza, ma dalle voci che circolavano si parlava di una presunta malattia polmonare.

Lo staff di Raiola, in merito alle sue condizioni di salute, parlava di controlli programmati e circolava la voce di un intervento per il procuratore in programma da tempo. A fronte di queste notizie il quotidiano tedesco Bild aveva scritto che Raiola era ricoverato in terapia intensiva e che le sue condizioni si erano seriamente aggravate.

La comunicazione della famiglia: “Ha lottato fino all’ultimo”