Michelle Hunziker parla del divorzio con Tomaso Trussardi

Pronta a tornare in televisione con il suo programma, Michelle Hunziker si è lasciata andare ad una lunga intervista, parlando anche del divorzio e del rapporto che ha con Tomaso Trussardi. A pochi giorni dalla seconda edizione di Michelle Impossibile, l’attrice svizzera ha così rilasciato delle dichiarazioni a Verissimo.

Si è raccontata, soffermandosi anche sulla figlia – a breve mamma – e sul suo ex marito.

Michelle Hunziker sul divorzio: vorrebbe raggiungere il giusto equilibrio

Il divorzio tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi è avvenuto ormai più di un anno fa, precisamente a Gennaio 2022. La conduttrice – e attrice – ha però parlato del rapporto che ha con il suo ex, durante la puntata di Verissimo.

Lei stessa ha confessato che stanno provando a costruire un bel rapporto:

“Per me l’obiettivo finale è raggiungere l’equilibrio che ho raggiunto con Eros. Devo dire che con Tomaso siamo bravi, stiamo facendo il nostro percorso”.

L’ex modella classe ’77 ha poi voluto confermare il bellissimo rapporto instaurato con Eros Ramazzotti:

“Siamo molto legati, ci vogliamo molto bene. C’è la volontà di viversi come famiglia genitoriale. Siamo molto amici. Una coppia si può separare, ma la coppia genitoriale deve rimanere sempre perché per i figli è un trauma la separazione dei genitori. Bisogna cercare di volersi bene anche da separati sia per noi che per i figli”.

I due sono legati dall’amore per la figlia Aurora Ramazzotti che a breve darà loro la gioia di diventare nonni. A pochissimi giorni dal ritorno in tv – in data 22 Febbraio 2023 – con il suo “Michelle Impossible” su Canale 5, l’attrice 46enne si dice contenta del percorso che sta affrontando. Da quello che ha già costruito a tutto ciò che ancora deve venire. E a quella che sarà la sua “nuova vita”, nei panni di nonna. Anche perché per Michelle Hunziker si tratta del primo nipote.