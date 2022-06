Monopoli, squali vicino alla spiaggia: il video diventa virale su TikTok

Monopoli, squali: due esemplari sono stati avvistati e poi ripresi in un filmato molto vicini alla spiaggia. Un fenomeno che in quelle acque non è nuovo ultimamente. La spiegazione si trova nell’istinto di cercare cibo da parte di questi squali.

Monopoli, squali vicino alla spiaggia

A Monopoli, sono stati avvistati due squali verdesca che si aggiravano tranquillamente non molto lontani dalla spiaggia. Non si tratta dell’unico avvistamento nel mar Adriatico.

Proprio negli scorsi giorni, un altro esemplare, in particolare di squalo verdesca, era stato infatti avvistato nelle vicinanze della stessa località.

La verdesca, o Squalo Azzurro, è una specie molto diffusa nei nostri mari, specialmente nel Mar Adriatico. Sono lunghi circa due metri anche se possono arrivare ai 3,5 metri. Di solito non sono pericolosi per gli esseri umani ma si tratta di una razza che vive i mare aperto dove il cibo è poco e per questo può essere attirato dagli uomini in acqua.

Il video diventa virale su TikTok

Il video dei due squali nelle acque di Monopoli è stato pubblicato su TikTok ed è diventato subito virale. A divulgare le immagini la pagina “notti viaggiando”. Si vedono chiaramente i due esemplari molto vicini alla spiaggia.

