13 Giugno 1888, nasceva Fernando Pessoa: chi era il poeta portoghese

Il 13 Giugno è una data che ricorda la nascita di Fernando Pessoa, andiamo a scoprire chi è il poeta e scrittore portoghese, uno dei poeti più influenti del XX secolo.

Insieme a lui si potrebbe menzionare anche Pablo Neruda.

Chi è Fernando Pessoa: i suoi scritti

Un autore di grandissimo livello, tra i più importanti e caratteristici del 1900, alla pari (seppur per motivi diversi) di Pablo Neruda. Lo scrittore portoghese si è fatto conoscere grazie anche alla sua propensione per il mondo letterario e grazie al fatto che abbia scritto le sue prime opere in lingua inglese, dimostrandosi insofferente alla vita e molto cupo e introspettivo.

Viene considerato il maggior autore della eteronimia, cioè una persona immaginaria a cui viene attribuita un’opera, che prevede un’autonomia di stile rispetto all’autore. Un percorso – personale e letterario – ricco e intenso, visto che sin da giovane si spostò in Sud Africa, dopo la morte del padre, trasferendosi con la mamma. Cominciò a studiare lì avvicinandosi all’inglese.

Nel 1905 tornò nella sua città natale e iniziò a produrre i suoi primi scritti, partecipando anche all’università, luogo in cui conobbe moltissimi scrittori, cominciando a muovere anche i primi passi nel mondo del lavoro, ricoprendo il ruolo di corrispondente francese e inglese per diverse ditte commerciali. In contemporanea collaborava per molte riviste.

All’età di 25 anni, dopo essersi avvicinato al Saudosismo di Teixeira de Pascoaes (una corrente simbolista con tratti mistico-panteistiche e nazionaliste), “inventò” il paulismo, che deriva dal termine Pauis, con cui comincia anche la poesia “Impressioni del crepuscolo”, messa alla luce a Febbraio 1914. Da lì in poi ha acquisito sempre più popolarità.

Ecco una breve lista dei suoi libri, così da poter apprezzare il genio portoghese:

Una sola moltitudine, 1979, Adelphi

Il libro dell’Inquietudine, 1986, La Feltrinelli

Il banchiere anarchico, 2001, U. Serani

Poesie d’amore di Ricardo Reis, 2007, Passigli

Il mondo che non vedo. poesie ortonime, 2009, BUR

Un’affollata solitudine. Poesie eteronime, 2012, BUR

Poesie di Fernando Pessoa, 2013, Adelphi

La sua vita

Nato il 13 Giugno 1888 a Lisbona e morto il 30 Novembre nella medesima città, Fernando Pessoa si è dimostrato un artista poliedrico, dedicandosi moltissimo alla scrittura, tra poesie e opere di vario stampo.

Si spense a causa di una crisi epatica, per via dell’abuso di alcol che lo aveva sempre contraddistinto. Ricoverato all’ospedale di Luís dos Franceses nel 1935, perse la vita all’età di 47 anni.

