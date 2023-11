Carlo Cartier, chi è l’attore siciliano: vita privata, carriera, età, moglie, figli

Chi è Carlo Cartier, attore teatrale e televisivo siciliano. Scopriamo qualche dettaglio in più sulla carriera e vita privata dell’artista di Modica, apparso in serie di successo come La freccia nera, Il capo dei capi e Il commissario Montalbano. Cosa sappiamo di lui?

Chi è Carlo Cartier, vita privata e carriera dell’attore siciliano

Nato a Modica il 19 settembre 1951, Carlo Cartier ha 72 anni ed è un affermato attore siciliano, noto soprattutto per i suoi ruoli teatrali e televisivi. Comincia la sua carriera nel mondo dello spettacolo verso la fine degli anni Sessanta lavorando a Milano per la Pagot Film, società di produzione di Nino Pagot e Toni Pagot. Nel 1969 ottiene il suo primo ruolo da attore con la cooperativa teatrale Teatro Uomo. Negli anni Settanta Cartier si trasferisce all’estero, prima in Inghilterra e poi in Germania. Torna in Italia nel 1979, dove prende parte allo spettacolo di successo Piccole Donne – Il Musical.

Il suo esordio in tv avviene nel 1990, nella serie Un cane sciolto, grazie alla quale trova sempre più spazio sul piccolo schermo. Nel corso degli anni partecipa a molte serie e film televisivi di successo tra cui Casa Vianello, Doris una diva del regime, Mamma per caso, Distretto di polizia, Madre Teresa, Il Maresciallo Rocca, La freccia nera, Il capo dei capi e Un posto al sole. Non mancano inoltre le apparizioni al cinema, in film come Camera d’albergo, Bollenti spiriti, Un mese al lago e Testimone a rischio. Nel 2021 prende parte all’ultimo episodio de Il commissario Montalbano, adattamento del romanzo Il metodo Catalanotti, nel ruolo di Carmelo Catalanotti.

Vita privata: moglie, figli

Le informazioni sulla vita privata e sentimentale di Carlo Cartier non sono moltissime. Il cognome dell’attore è di ovvia origine francese, il ramo paterno della sua famiglia era legato ad un lignaggio di alta borghesia d’oltralpe. A Modica è ricordato con affetto il suo nonno materno, il Dottor Arturo Goffredo Anello: un suo busto è esposto alla sua memoria nel Palazzo della Cultura della cittadina siciliana. Cartier è sposato da molti anni con l’amore della sua vita, Maria Paola, con cui si gode una casa in campagna nella sua Modica. Insieme Carlo e Maria Paola hanno cresciuto due figli, Francesco e Rachele.