Drammatico incidente a Mozzate in via Varese poco dopo le ore 14: un’auto e una moto si sono scontrate e un ragazzo molto giovane ha perso la vita.

Mozzate, frontale auto moto in via Varese: morto un giovane

Un ragazzo di 29 anni ha perso la vita a seguito di uno scontro tra una moto e un’automobile a Mozzate. Le dinamiche dell’incidente sono attualmente al vaglio dei carabinieri, che sono intervenuti sul posto.

Per soccorrere i feriti sono arrivate due ambulanze del 118 e l’elisoccorso decollato da Milano Niguarda in codice rosso, ma per il ragazzo non c’è stato nulla da fare

Morto il ragazzo di 29 anni

Le condizioni del giovane motociclista di 29 anni sono parse subito molto gravi. Il motociclista è stato soccorso in arresto cardio circolatorio con traumi multipli a torace, bacino e arto inferiore ed è stato trasportato con manovre di rianimazione in corso all’ospedale Circolo di Varese.

Purtroppo le sue condizioni una volta giunto a Varese erano già disperate e molto gravi, ed è morto poco dopo il ricovero.