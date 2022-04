Ilaria Cucchi: fidanzato avvocato, ex marito, figli, vita privata

Ilaria Cucchi è la sorella di Stefano Cucchi, morto il 22 ottobre 2009 a Roma mentre era sottoposto a custodia cautelare.

Chi è Ilaria Cucchi

Ilaria Cucchi, nata il 22 giugno 1974, è un’attivista per i diritti umani e civili e sorella di Stefano Cucchi. In seguito alla morte del fratello avvenuta nel 2009 mentre era sottoposto a custodia cautelare, intraprendere una battaglia personale per la riabilitazione del fratello e le sue interviste arrivano anche alla stampa internazionale.

Nel 2018 esce Sulla Mia pelle, film che tratta della morte del fratello mentre nel 2019 la BBC le ha dedicato una puntata monografica della trasmissione Outlook descrivendo le sue attività per la ricerca della giustizia giudiziaria. Dal 2021 scrive sull’Huffington post dove tiene la rubrica “In memoria di Dino Budroni” e dal 2020 scrive per il quotidiano Domani.

Vita privata e fidanzato

Ilaria Cucchi è fidanzata con Fabio Anselmo, tenace avvocato che ha seguito per filo e per segno la vicenda giudiziaria di Stefano Cucchi.

La vicenda per restituire dignità e giustizia al ragazzo che sarebbe stato picchiato a morte da due carabinieri va avanti da dieci anni, ma nel corso di questo andirivieni tra i tribunali è nata anche la loro storia d’amore. Nel libro intitolato Il coraggio e l’amore i due si sono aperti e raccontati anche al pubblico. “La prima volta Fabio fu solo una voce – ha poi dichiarato Ilaria in un’intervista a Repubblica – lo chiamai al telefono nel momento più difficile della mia vita.

Avevo appena visto il corpo tremendamente sfigurato di Stefano e mi venne naturale rivolgermi all’avvocato di Ferrara che aveva trovato la verità sulla morte di Federico Aldrovandi, il giovane ucciso dai poliziotti” ha poi dichiarato Ilaria. Sempre a Repubblica, Fabio ha dichiarato che “Prima di accettare il caso, volli conoscere i Cucchi. Dovevo capire se la famiglia sarebbe stata in grado di reggere l’urto mediatico e processuale. La sera accesi la tv e vidi per la prima volta Ilaria: meravigliosa, pulita.

E il suo modo di esprimersi era perfetto. Cavolo, pensai, è una figura molto potente. Era una ragazza giovane e molto bella, al telefono mi era sembrata una signora più matura”.

Figli ed ex marito

Ilaria Cucchi ha due figli, Valerio e Giulia, avuti da un precedente matrimonio con Luca di Paolo. L’ex marito di Ilaria, romano e geometra, è titolare di “Regolare” uno studio tecnico legale immobiliare. Nel tempo libero si dedica anche allo sport tanto è vero che pratica kick boxing e pugilato.

Ilaria Cucchi in politica?

In merito ad un suo possibile ingresso in politica all’interno dell’area di centro-sinistra, Ilaria Cucchi ha risposto a Lucia Annunciata durante la trasmissione “Mezz’ora in più”.”Faccio politica da dieci anni. In questo momento possiamo andare a tutti i comizi che vogliamo, ma mai sentiamo parlare del rispetto dei diritti”.