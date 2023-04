Milano, 37enne arrestato per aver violentato una donna ingannandola

Il capoluogo lombardo continua a raccontare, purtroppo, tanti aspetti negativi. Negli ultimi giorni a Milano un ragazzo di 37 anni è stato arrestato per aver violentato una donna, utilizzando l’inganno. La vittima aveva perso di vista i suoi amici e cercava un aiuto poiché era senza cellulare.

Milano, uomo viene arrestato per aver violentato una donna

È accaduto a Milano nei giorni scorsi, precisamente nel fine settimana, dove un ragazzo di 37 anni ha violentato una donna fingendo di volerla aiutare. La vittima si trovava fuori da un locale e aveva perso di vista il suo gruppo di amici. Non possedendo in quel momento il cellulare, mostrava di essere in difficoltà. Per questo il 37enne si è offerto di aiutarla per rendersi utile. L’ha però portata in un posto meno frequentato per abusare di lei.

L’uomo ha dunque utilizzando l’inganno per approfittarsi della donna, sfruttando un momento di difficoltà. Condotta in un luogo appartato, l’ha violentata. Una volta conclusa la vicenda, la vittima ha denunciato quanto accaduto chiamando il 112. Al telefono ha infatti dichiarato di aver subito una violenza sessuale per mano di uno sconosciuto che si era offerto di aiutarla fuori da un locale pubblico. Una volta allontanati dalla folla, lo stesso l’aveva intimata con un pezzo di bottiglia in modo che non si opponesse agli abusi. Dopo il racconto di quanto successo, le forze dell’ordine si sono immediatamente adoperate per trovare il colpevole.

Le indagini, avviate immediatamente, hanno permesso agli agenti di ottenere le informazioni necessarie per arrestare il responsabile. Oltre ad aver ascoltato i testimoni e aver perlustrato la zona ed effettuato dei rilievi, ai poliziotti è servito guardare le immagini delle telecamere di sicurezza. Tutto questo ha permesso di individuare l’autore di tale atto. Si tratta di un uomo di 37 anni di origine marocchina senza una dimora fissa. Una volta catturato, è stato arrestato e condotto al carcere di San Vittore.

