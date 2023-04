Brescia, lite in strada: aggredito anziano in carrozzina

Una giornata folle per la città di Brescia, dove un anziano in carrozzina è stato aggredito da un 30enne sul monopattino elettrico. La discussione sembra essere partita dal fatto che il giovane ha tagliato la strada all’anziano signore, preso poi a pugni in faccia.

Anziano in carrozzina viene aggredito a Brescia

Una spiacevole notizia quella che giunge da Brescia, dove un ragazzo di 30 anni ha picchiato selvaggiamente un signore con problemi di deambulazione, che spesso si muove in stampelle. In questa occasione era in carrozzina e il giovane, dopo avergli tagliato la strada in monopattino, si è scagliato contro l’anziano, colpito con dei pugni al volto.

Il 70enne, vittima dell’accaduto, ha riportato diverse lesioni con contusioni al viso e alla mandibola, evidenziando anche la frattura del setto nasale. Per lui è prevista una prognosi di almeno 20 giorni. L’aggressione è durata pochi minuti e ha avuto luogo in Via Chiusure, prima con delle aggressioni verbali e poi fisiche. Una vera e propria violenza che, nonostante si sia consumata durante un orario diurno, non ha mostrato l’intervento di nessuno.

L’anziano signore, visibilmente colpito, è stato poi medicato e accompagnato in ospedale. Lui stesso ha voluto rilasciare una dichiarazione alla Gazzetta di Brescia, profondamente amareggiato:

“Ma la cosa che mi fa più rabbia è che nessuno sia intervenuto per darmi una mano, ad eccezione di un ragazzo straniero che ha chiamato i soccorsi”.

A fargli più rabbia è il fatto che nessuno si sia prodigato per aiutarlo e per interrompere la violenza nei suoi confronti. L’aggressore non è stato ancora identificato e si spera che, con qualche indizio, si possa trovare il colpevole che deve pagare per il suo gesto folle e animalesco nei confronti di un uomo che non si sarebbe mai potuto difendere.

LEGGI ANCHE: Roma, allarme bomba alla scuola Marymount: evacuati gli studenti e richiesta di soldi.