Migranti, la Francia all’Italia: “No ai ricollocamenti se rifiutate gli sbarchi”

In merito alla questione migranti, il Governo francese dopo giorni di silenzio torna a fare una dichiarazione contro il Governo italiano, ammonendolo sul futuro atteggiamento che l’Italia dovrebbe tenere sulla questione migranti.

“Se Roma non prende le navi e non accetta la legge del mare – ha rimarcato il Governo Francese – e del porto più sicuro, non c’è motivo che i Paesi che fanno i ricollocamenti siano Francia e Germania”, ha sottolineato il ministro degli Interni francese, Gerald Darmanin. La dichiarazione è stata fatta al Consiglio straordinario dei ministri europei degli Interni a Bruxelles dedicato, appunto, proprio al tema dell’immigrazione.