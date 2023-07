Allerta meteo gialla sabato 29 luglio, nella Provincia Autonoma di Bolzano: Avviso della Protezione Civile

Allerta meteo annunciato per rischio forti di temporali nella Provincia del Nord Italia con il resto del Paese con temperature alte.

Allerta meteo annunciata nella giornata di sabato 29 luglio 2023 solo per la Provincia Autonoma di Bolzano con rischio di temporali soprattutto. Come sempre il Dipartimento della Protezione Civile ha individuato le zone più a rischio.

Allerta meteo gialla sabato 29 luglio, nella Provincia Autonoma di Bolzano

Allerta gialla, sabato 29 luglio, nella Provincia Autonoma di Bolzano. Il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato un avviso di criticità sia per rischio temporali sia per rischio idrogeologico nella provincia del Nord Italia, mentre sul resto del Paese le temperature sono ancora leggermente più alte della media.

Avviso della Protezione Civile

Il quadro meteorologico e delle criticità previste sull’Italia è aggiornato quotidianamente in base alle nuove previsioni e all’evolversi dei fenomeni, ed è disponibile sul sito del Dipartimento della Protezione Civile (http://www.protezionecivile.gov.it/), insieme alle norme generali di comportamento da tenere in caso di maltempo. Le informazioni sui livelli di allerta regionali, sulle criticità specifiche che potrebbero riguardare i singoli territori e sulle azioni di prevenzione adottate sono gestite dalle strutture territoriali di protezione civile, in contatto con le quali il Dipartimento seguirà l’evolversi della situazione.

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Bolzano

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Bolzano

LEGGI ANCHE: Allerta caldo 29 luglio, una città da bollino arancione: Avviso del Ministero della Salute