Donald Trump verso l’annuncio di ricandidatura alla Casa Bianca? Secondo quanto filtra da alcuni media americani, potrebbe esserci a breve questa possibilità.

Donald Trump verso l’annuncio di ricandidatura alla Casa Bianca?

Donald Trump potrebbe annunciare la sua ricandidatura alla Casa Bianca il 14 novembre, dopo il voto di Midterm, ossia le elezioni di medio termine degli Stati Uniti d’America. A scriverlo è Axios, citando tre fonti a conoscenza del dossier.

L’annuncio ufficiale potrebbe arrivare, quindi, dopo queste elezioni che potrebbero ridisegnare a livello politico la forza di Biden, e se ciò davvero dovesse accadere sarebbe il miglior momento per Donald Trump per annunciare agli Usa la sua ricandidatura.

Annuncio possibile il 14 novembre

Secondo quelli che sono i consiglieri più vicini a Donald Trump, l’annuncio della corsa alle prossimi elezioni della casa Bianca potrebbe arrivare il 14 novembre.

Il sito web statunitense, in particolare, è venuto a sapere che i più stretti alleati di Trump stanno comunque tenendosi liberi per le giornate successive al voto in modo da poter sostenere in prima persona l’ex presidente che vuole tornare alla Casa Bianca. Poichè i sondaggi danno favoriti i repubblicani, Trump vuole approfittare dell’euforia delle elezioni Midterm per dare slancio alla sua nuova ‘corsa’ verso la Casa Bianca.