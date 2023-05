Middle Ground, l’ultimo singolo dei Maroon 5: le parole della band

Una band che sa il fatto suo e che in Italia ha avuto modo di farsi conoscere. Si tratta dei Maroon 5 che presentano il loro nuovo singolo, dal titolo Middle Ground.

Testo e video non sono ancora disponibili, ma il gruppo ha già rilasciato qualche dichiarazione.

Middle Ground, il significato dell’ultimo singolo dei Maroon 5

Nati – musicalmente parlando – nel 1995, i Maroon 5 si sono, a piccoli passi, fatti conoscere, superando il periodo della “gavetta” e diventando famosi a tutti gli effetti. La band è formata da Adam Levine, James Valentine, Matt Flynn e Jesse Carmichae. Fino al 2020 c’era anche Michael Madden, il quale ha lasciato la band dopo essere stato arrestato con l’accusa di violenza domestica. Nel 2015 era già stato in carcere per possesso e spaccio di droga.

Vanta, fino a questo momento, ben sette album. Il primo nel 2002, l’ultimo nel 2021, molto apprezzati anche in Italia. Il gruppo statunitense è anche molto impegnato in ambiti differenti da quello musicale visto che, insieme ad Unicef, ha lanciato l’ashtag Maroon5Day, con l’obiettivo di salvare – e migliorare – la vita dei bambini nel mondo che presentano gravi difficoltà. La stessa band americana è anche sostenitrice dell’ente City of Hope, associazione che ha lo scopo di aumentare la ricerca del cancro, aumentandone anche la cura. Oltre a questa malattia (fin troppo conosciuta), si ha anche l’obiettivo di dar maggior valore (e fondi) a malattie meno conosciute.

Con il nuovo singolo – che uscirà ufficialmente il 19 Maggio – i Maroon 5 vogliono raccontarsi in maniera differente rispetto a quanto fatto finora. Un sound piacevole, con il sottofondo della chitarra acustica e il suono del tamburello. Il pezzo vuole comunicare la fragilità e l’umanita, non soltanto sul piano personale ma anche universale.

In più i Maroon 5 lanciano il loro nuovo singolo a ridosso del loro tour, che farà diverse tappe in Europa, toccando Firenze il 18 Giugno.