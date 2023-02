Michelle Impossible & Friends torna in tv: numero di appuntamenti e gli ospiti della prima puntata

Michelle Impossible & Friends torna in prima serata su Canale 5. Il programma è sempre condotto da Michelle Hunziker e torna con una nuova edizione dopo il successo dello scorso anno. Ecco chi sono gli ospiti della prima puntata.

Michelle Impossible & Friends torna in tv: numero di appuntamenti

Michelle Impossible & Friends torna in prima serata su Canale 5 mercoledì 22 febbraio 2023. Alla conduzione c’è sempre Michelle Hunziker che sarà affiancata dalla Gialappa’s Band e il Mago Forest, con la partecipazione di Katia Follesa. Per questa nuova edizione sono previsti tre appuntamenti sempre in prima serata. Nella scorsa stagione il programma ha fatto ottimi ascolti, registrando una media di oltre tre milioni di telespettatori e superando il 20% di share.

“Mi piacciono i programmi ben scritti ed eleganti” ha detto Michelle. “Gli ospiti dello show verranno celebrati con la nostra ironia e l’obiettivo che ci siamo posti è quello di intrattenere il pubblico con storie interessanti degli artisti più importanti del nostro Paese. Infatti, rispetto alla scorsa edizione, dove abbiamo festeggiato i miei 25 anni di carriera a Mediaset, sarò meno al centro e metteremo in primo piano i tanti amici che saliranno sul palco con me”.

Gli ospiti della prima puntata

Nel primo appuntamento, Michelle ospiterà sul palco del programma Mediaset Eros Ramazzotti che, per la prima volta in tv, racconterà aneddoti della sua vita e della sua carriera alla figlia Aurora Ramazzotti. Oltre al cantautore romano: Loredana Bertè, Max Pezzali, Alessandro Siani, Nina Zilli e Andrea Pucci. Spazio anche al roast show condotto da Aurora Ramazzotti dove, con ironia e leggerezza, verranno messi “alla berlina” alcuni degli ospiti.

