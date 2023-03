Michelle Impossible & Friends, terza e ultima puntata: anticipazioni e ospiti della serata

Michelle Impossible & Friends torna su Canale 5 con la sterza e ultima puntata. Michelle Hunziker accoglie sul palco della Mediaset tanti nuovi e famosi ospiti che arricchiranno la serata con esibizioni e racconti. La puntata sarà possibile vederla ed eventualmente recuperarla sulla piattaforma di Mediaset Infinity.

Michelle Impossible & Friends, terza e ultima puntata: anticipazioni

Michelle Impossible & Friends è tornato in prima serata su Canale 5 mercoledì 22 febbraio 2023. Alla conduzione c’è sempre Michelle Hunziker che sarà affiancata dalla Gialappa’s Band e il Mago Forest, con la partecipazione di Katia Follesa. Per questa nuova edizione sono previsti tre appuntamenti sempre in prima serata. Nella scorsa stagione il programma ha fatto ottimi ascolti, registrando una media di oltre tre milioni di telespettatori e superando il 20% di share.

Mercoledì 8 marzo arriva sempre in prima serata sul canale Mediaset il terzo e ultimo appuntamento del programma della Hunziker. Saranno presenti altri attori, cantanti e grandi artisti che, insieme a lei e accompagnati dall’orchestra (diretta dal maestro Valeriano Chiaravalle) e dal corpo di ballo, si racconteranno e avranno l’occasione di celebrare con emozione ed entusiasmo la loro brillante carriera.

Gli ospiti della serata

Gli ospiti della Hunziker per questa ultimo atto sono Pierfrancesco Favino, Pio e Amedeo, Piero Chiambretti, Articolo 31, Serena Autieri e Alessandro Ristori. Inoltre, Non mancherà il roast show condotto da Aurora Ramazzotti dove, con ironia e leggerezza, verranno messi “alla berlina” alcuni degli ospiti.