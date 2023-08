James Righton, chi è il marito di Keira Knightley: vita privata, carriera, figli

Chi è James Righton, tutto sul marito di Keira Knightley. Scopriamo qualche informazione in più sul musicista britannico e compagno di vita della celebre attrice londinese. Cosa sappiamo sul suo conto?

Chi è James Righton, marito di Keira Knightley: vita privata e carriera

Nato a Leamington Spa il 25 agosto 1983 e cresciuto a Stratford-upon-Avon, James Righton ha 40 anni ed è un noto musicista britannico, più famoso oltre la Manica in quanto marito della celebre attrice Keira Knightley. Anche suo padre lavorava nella musica e lo ha spinto ad inseguire la sua passione fin da bambino. Fin da adolescente Righton suona in diverse band con le quali fa molta esperienza sul palco durante il periodo del liceo.

Un passo importante della sua carriera artistica è l’incontro con Simon Taylor-Davis, con il quale fonda la band che lo rende famoso, i Klaxons. Cantante e tastierista del gruppo, è affiancato da Simon alle chitarre, Jamie Reynolds al basso e Finnigan Kidd alla batteria, poi sostituito da Steffan Halperin nel 2006. Insieme ai Klaxons pubblica tre album e partecipa a diversi tour internazionali, prima di annunciare lo scioglimento della band nel 2014. Negli anni successivi James Righton pubblica come solista The Performer e I’m still here, e firma la colonna sonora di ben tre opere del regista e comico inglese Simon Amstell: il corto William, la commedia drammatica Benjamin e il suo spettacolo Set Free.

Iscriviti alla nostra newsletter: le notizie e gli approfondimenti, in anteprima

Vita privata, la storia d’amore con l’attrice e i figli

James Righton e Keira Knightley si incontrano per la prima volta nel 2011, durante una festa tra amici. I due hanno rivelato di essersi conosciuti mentre erano entrambi “parecchio sbronzi”. Nonostante l’ubriacatura, tra i due scatta subito la scintilla. Due anni dopo i due decidono di sposarsi, con una bellissima cerimonia in Francia, nei vigneti di famiglia di Keira. Dalla loro unione nascono due figlie, la più grande Eddie nel 2015 e la sua sorellina Delilah nel 2019. Non ci sono molte foto di famiglia sul profilo Instagram di Righton, che ad oggi conta oltre 17mila follower. La sua pagina social è dedicata infatti principalmente alla sua carriera musicale.