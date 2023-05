Michela Murgia, giornalista sarda che ha dichiarato di avere un tumore al quarto stadio, ha fatto sapere che non vede l’ora di sposarsi. Ecco chi è il futuro marito di Michela Murgia.

Michela Murgia, chi è il futuro marito

Lorenzo Terenzi, attore e regista, ma anche musicista e autore, è il futuro marito di Michela Murgia. Nato a Firenze nel 1988, si è diplomato al teatro Stabile di Genova.

Carriera

Uomo di spettacolo, Terenzi ha fatto anche diverse interpretazioni teatrali dove ha recitato nella pièce, da “I giganti della montagna” e “Il sogno di un uomo ridicolo”, ma anche “Sei personaggi in cerca d’autore” e “Vita di Galileo”.

Per quanto riguarda invece i film, l’uomo ha preso parte al filma “Ho bisogno di te”, per il grande schermo.

L’incontro con Murgia

L’incontro con la giornalista è avvenuto nel 2017 allo spettacolo teatrale “Quasi grazia”, in cui era assistente alla regia mentre la scrittrice interpretava la protagonista, Grazia Deledda.

La decisione del matrimonio

Nell’intervista al Corriere della Sera dove ha rivelato di avere un tumore al quarto stadio, Michela Murgia ha rimarcato che “lo Stato alla fine vorrà un nome legale che prenda le decisioni – ha spiegato – ma non mi sto sposando solo per consentire a una persona di decidere per me. Amo e sono amata, i ruoli sono maschere che si assumono quando servono“. Murgia ha spiegato al Corriere di avere scelto di curarsi con un’immunoterapia “a base di biofarmaci; in questo modo ha scelto di non attaccare la malattia, ma stimolare la risposta del sistema immunitario.