Michela Forte, chi è la fidanzata di Dimartino: vita privata, carriera, figlia

Chi è Michela Forte, fidanzata di Dimartino. Scopriamo qualche informazione in più sulla vita privata dell’artista che, in duo con Colapesce, è tornato alla ribalta sul palco del Festival di Sanremo 2023.

Chi è Michela Forte, fidanzata di Dimartino: vita privata, carriera, figlia

Antonio Di Martino, in arte Dimartino, è un membro del duo musicale Colapesce e Dimartino, che dopo il successo di Musica leggerissima nel 2021, è tornato all’Ariston nel 2023 con Splash. Il cantante palermitano tiene molto alla sua riservatezza, per cui non ci sono molte informazioni sulla sua vita privata. È fidanzato da diversi anni con Michela Forte, fotografa professionista.

Non ci sono foto di coppia nei profili social dei due artisti. In compenso, la pagina Instagram di Michela è piena di scatti artistici e ritratti, tra i quali sbuca anche una foto di una cover di un vinile di Dimartino: “Dieci anni fa scattavo con grande emozione la foto di questo disco, un piccolo ritratto per un disco prezioso, il 16 Dicembre è uscito il vinile”. La coppia ha avuto una figlia nel 2017, chiamata Ninalou. In un’intervista rilasciata a Repubblica, Dimartino ha spiegato le origini di un nome così particolare: “Il nome ha una duplice origine. Nina viene da mia madre, Lou da Lou Reed, perché la mia compagna è una superfan dell’ex Velvet Underground”.